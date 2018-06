La telefonata del Papa a Cateno De Luca era uno scherzo: ecco l'audio

«All'inizio della telefonata, ha avuto un pizzico di perplessità, ma io ho continuato a parlare e lui è rimasto lì, convinto che dall'altra parte del telefono ci fosse Papa Francesco». Andro Merkù, giornalista, cabarettista, conduttore e imitatore della trasmissione di Radio 24 "La Zanzara", ci svela i retroscena di uno dei suoi tanti scherzi riusciti. La "vittima" il neo sindaco di Messina Cateno De Luca che, subito dopo quell'insolita ma graditissima telefonata, aveva raccontato su Fb della sorpresa strabiliante che aveva ricevuto, ancora lontano dal sospetto che potesse essere stato uno scherzo.

«Cateno De Luca lo conoscevamo già - racconta Merkù - ; qualche tempo fa aveva anche avuto un diverbio abbastanza acceso con David Parenzo. Noi andiamo sempre a caccia di notizie e personaggi di attualità che ci possano, per cosi dire, ispirare. E così quando con Giuseppe Cruciani abbiamo saputo che De Luca, come primo atto da sindaco, aveva voluto offrire i fiori alla Madonna Immacolata, è scattata subito la molla. Quale migliore idea se non quella di fargli fare i complimenti da Papa Francesco".

L'imitazione del Papa per Merkù, triestino, è una "seconda pelle". Una voce, con tanto di inflessione argentina, molto somigliante a quella del pontefice, tanto da poter ingannare tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, e della politica che, ancora prima del sindaco di Messina, c'erano "cascati".

Ma De Luca come l'ha presa?

«Abbiamo aspettato qualche giorno prima di chiamarlo. La notizia della telefonata che lui aveva subito postato sul suo profilo Fb, si è diffusa rapidamente, ripresa da giornali, siti, social e quant'altro. Noi però, nel rispetto del Garante della privacy, per poterla trasmettere abbiamo dovuto chiedere l'autorizzazione. E dobbiamo ammettere che è stato molto sportivo. Certo nessuno di quelli che prendiamo in giro ci resta benissimo, quindi all'inizio anche lui. Ma gli abbiamo fatto i complimenti per come ha reagito dopo rilasciandoci l'assenso alla messa in onda. Anzi gli diciamo: bravo Cateno"!

L'intervista con Merkù si conclude con una benedizione, rigorosamente impartita con la "voce" di Papa Francesco. Ma non mi illudo, il Santo Padre il mio numero di telefono non lo conosce.