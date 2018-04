Ecco l'audio che conferma la congiura contro Piccitto. Stefania Campo: «Da me nessuna guerra»

Come abbiamo pubblicato ieri, ci sarebbe anche il deputato regionale del M5s Stefania Campo, assieme a un gruppo di attivisti, dietro la defenestrazione del tandem Piccitto-Iannucci a Ragusa. Qualche particolare più scabroso emerge anche dal file audio registrato da chi, il 26 gennaio scorso, partecipò a un incontro che doveva essere talmente riservato da richiedere il "sequestro" dei telefoni prima di entrare.



Ma la segretezza, si sa, è come il vento. E dunque l'audio, un brano del quale è stato diffuso da "La Prima Tv", girava da tempo sui social.

Suggestivo un passaggio in cui un attivista, in passato assiduo frequentatore del gabinetto del sindaco e ora protagonista di video-selfie mentre scorta la deputata Campo, ammette un piano per liberarsi di Piccitto e dei suoi. «Nell'altro meetup abbiamo cercato di creare una frattura», dice. Così «quindici persone, brutte, negative, gente che a me m'ha buttato merda per cinque anni, hanno votato contro Piccitto e Iannucci». E ciò con il «beneplacido di Di Maio». L'aspirante premier, nella ricostruzione dell'attivista, «telefona e dice: "Andate avanti, perché Piccitto non ci rappresenta più"». Il capo politico sarebbe andato oltre: «Lui dice "lo dovete buttare fuori lì, dal meetup numero uno, non lo può fare il meetup numero due", così dice lui».

«Ci tengo a chiarire che non ho mai portato avanti nessuna guerra contro Federico Piccitto» dice ora Stefania Campo smentendo se stessa e le persone che in quella guerra mai fatta l’hanno sostenuta. E a sostegno della tecnica tesa a dimostrare che la verità è solo su Facebook e tutto il resto è fake, la grillina pentita si copre il capo di cenere sul suo profilo pubblicando addirittura una sua foto con Piccitto. «Sono stata un assessore della sua Giunta - scrive ancora la grillina su Fb - e ne vado fiera, lo ringrazio per la grande opportunità che mi ha dato. Tanto ieri quanto oggi lo continuo a sostenere in quanto rappresentante del Movimento 5 stelle a Ragusa».

E allora? Facciamo finta che il secondo meetup non sia mai esistito e nemmeno il tentativo di candidare a sindaco Giuseppe Guglielmino visto che l’on. Campo sosterrà la candidatura di Antonio Tringali: «Lo stesso discorso vale per l’attuale candidato Antonio Tringali con l’auspicio di averlo come nostro futuro sindaco».

E poi la stoccata finale ai suoi fedelissimi: «Ogni altra dichiarazione fatta a mio nome in cui si dice il contrario, non corrisponde a verità». No, a suo nome non c’è alcun rischio che vengano ufficializzate parole diverse da quelle che il pubblico merita. Le altre parole, quelle supportate dai fatti che sono sotto gli occhi di sostenitori del Movimento 5 stelle e non, quelle vengono con attenzione rivelate tra mura che non devono avere né occhi né orecchie. E nemmeno telefoni cellulari, ovviamente.

Malumori nella base? Macché. «Smentisco che il M5s - afferma Campo - abbia una base in rivolta. Non ci sono all’interno del movimento portavoce che alimentano scontri fini a se stessi o prese del palazzo».

E per dare un senso a tutte le facce del caciocavallo, dall’audio si ascolta: «Abbiamo verificato che tutto il lavoro fatto negli ultimi tre anni per cercare di buttare fuori a Martorana, Iannucci, Piccitto e Tringali non è riuscito. Basta. Quindi Guglielmino dice: “Io lascio perdere, non ce l’ho fatta. Ho fallito». A sentire le voci, Guglielmino sarebbe in ottima compagnia. A ruota lo seguirebbe il vicesindaco Massimo Iannucci che, anche lui illuminato sulla via di Damasco, non solo non si candida con una lista civica come ufficiosamente gridato ai quattro venti e ufficialmente mai confermato, ma addirittura appoggia Tringali.