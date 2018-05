Forza il blocco dell'Anas e travolge un motociclista addetto al Giro d'Italia

Un motociclista del servizio d'ordine del Giro d'Italia è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale. Ad investirlo è stata una Fiat Stilo, con alla guida un professore in pensione di 60 anni. L'incidente si è verificato in prossimità del chilometro 0 della corsa rosa, ad Agrigento, dove è subito arrivato un elicottero. Secondo una prima ricostruzione l'uomo a bordo di una Fiat Stilo ha forzato il blocco della Statale 115 travolgendo un giudice di gara di 48 anni di Sambuca di Sicilia che è stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale di Palermo. Il conducente dell'auto, che sembra sia stato avvertito della chiusura della strada, sembra abbia deciso di ignorare il blocco proseguendo la sua corsa. Al momento l'uomo - un ex professore di 70 anni - si trova in Questura dove è sotto interrogatorio. Presente anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella.