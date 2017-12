Tamponamenti a catena sulle due direzioni: tangenziale Catania in tilt

Catania - Sei auto sono rimaste coinvolte nel primo pomeriggio di oggi in due tamponamenti a catena che si sono verificati lungo la tangenziale di Catania, per un totale di sette feriti, di cui uno soltanto arrivato in ospedale in codice rosso, ma comunque non in pericolo di vita. Il primo tamponamento, con tre auto incidentate, è avvenuto in direzione Siracusa, nel tratto compreso tra Misterbianco e lo svincolo per Librino: ancora poco chiara la dinamica del sinistro che ha avuto un bilancio di tre feriti, di cui quello in condizioni più serie. Sul posto due ambulanze e il carroattrezzi per portare via le macchine che hanno avuto maggiori danni.

Più chiara la dinamica del secondo tamponamento, avvenuto più o meno alla stessa altezza del primo ma dall'altro lato della carreggiata in direzione Messina. Secondo gli agenti della Polstrada intervenuti sul posto insieme ad altre due ambulanze, una delle tre auto coinvolte ha rallentato quasi certamente per scorgere l'incidente avvenuto poco prima dall'altro lato della tangenziale, provocando in questo modo il relativo tamponamento degli altri due mezzi. In questo caso sono stati registrati 4 feriti, fortunatamente tutti lievi.

Lunghe code di auto si sono formate su entrambe le carreggiate interessate dai due incidenti.

Foto di Santi Zappalà