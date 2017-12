Catania, vandali tornano a danneggiare pista ciclabile: cordoli divelti

Catania - Continua a non esserci pace per la pista ciclabile di Catania. I soliti vandali ignoti hanno divelto i cordoli che la delimitano. Il tratto danneggiato è stato quello all'altezza, sul Lungomare, dell'Istituto Nautico. Non è la prima volta che la pista che si snoda per quasi tutto il Lungomare fin dopo Ognina, viene presa di mira dai vandali.

Foto di Santi Zappalà