Persona obesa si frattura femore e i pompieri la soccorrono dal balcone

Catania - Questa mattina una squadra di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta in via Santa Maria della Catena, per soccorrere una persona obesa che si era fratturata il femore. Si è reso necessario evacuare la persona dal balcone dell'abitazione utilizzando un'autoscala e tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviali) per poterla consegnare ai sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale.