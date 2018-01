I tetti di Catania visti dall'alto con Officine Culturali

Catania - Continua la collaborazione tra Officine Culturali e il Comune di Catania: dal lunedì al sabato alle ore 10.00 vi accompagneremo alla scoperta della Chiesa di San Nicolò l’Arena.

La Chiesa, progettata da GianBattista Contini nel 1687 e costruita a partire dal 1702, con le sue tre navate, l’organo di Del Piano e la meridiana di Peter e Sartorius, è ancora oggi uno dei luoghi più affascinanti della città di Catania. A stupire gli occhi dei curiosi che passeggiano per Piazza Dante è il suo monumentale prospetto ancora oggi incompiuto. Non ci fermeremo però solo a raccontarvi la storia delle sue architetture: dopo aver visitato la chiesa, vi accompagneremo per una passeggiata sui camminamenti di gronda. I visitatori potranno osservare il centro storico, il mare e l’Etna dai tetti costruiti sul punto più alto della città, ma prima dovranno salire i 141 gradini della sua scala a chiocciola. Si tratta di uno sforzo minimo se si considera che i tetti offriranno uno spettacolo unico: sarà possibile, infatti, scorgere lo skyline della città etnea fino alle coste della città di Siracusa.

La visita guidata alla Chiesa di San Nicolò l’Arena prende il via dall’Infopoint del Monastero dei Benedettini. Per maggiori informazioni e per prenotare il tour guidato è possibile telefonare allo 0957102767 | 3349242464, tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00.