Catania, guasto al bus 925: a San Giorgio la corsa finisce su tre auto

CATANIA - Un guasto meccanico improvviso e inatteso (forse ai freni) ha costretto questa mattina, intorno alle 9,30, un autista di un autobus dell’Amt, il “925”, a fermare la marcia del mezzo, di cui aveva perso il controllo, accostando sulla destra e finendo, inevitabilmente, su due-tre auto parcheggiate, danneggiandole.

L’incidente, che è avvenuto nel quartiere San Giorgio mentre il bus era normalmente in servizio con gente all’interno, non ha causato alcun ferito. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi di rito. Ai proprietari delle automobili danneggiate l’Amt, secondo quanto dichiarato dal suo presidente, l’avv. Puccio La Rosa, ha fornito i dati dell’assicurazione, per cui ciascuno sarà risarcito sulla base del danno subito.