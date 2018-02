Il Rotolo non adatto alla fiera di Sant'Agata, troppo lontano dalla festa

CATANIA - «Se la Fiera di Sant’Agata fosse stata allestita ad Aci Castello, forse sarebbe stata meno desolata». È questo il commento dei pochi venditori ambulanti che hanno deciso di partecipare alla Fiera, nonostante tutto. Il questo “tutto” rientra, in particolare, l’annosa polemica legata al sito destinato a ospitare il tradizionale appuntamento, che quest’anno è circoscritto all’interno di via del Rotolo, un perimetro che gli standisti non hanno ritenuto adeguato rispetto alle esigenze e alla tradizione.

Oltre al danno, però, si è materializzata la beffa, che si è verificata nel giorno dell’inaugurazione, venerdì, quando le condizioni atmosferiche non hanno affatto incoraggiato lo svolgimento dell’evento: in concomitanza con l’uscita della carrozza del Senato, una pioggia di lieve intensità, ma insistente, ha procurato non pochi fastidi a coloro che dovevano montare gli stand e che, invece, si sono ritrovati a dovere fare i conti con un tempo avverso, costringendoli a lasciare il campo anzitempo.

Nell’attesa che il cielo schiarisse, i commercianti hanno trovato un riparo di fortuna piazzandosi sotto gli ombrelloni o dentro i propri furgoni, animati da una fiduciosa attesa che, però, si è rivelata vana. Soltanto nelle prime ore del pomeriggio i più determinati si sono rimboccati le maniche e hanno fatto rivivere le loro bancarelle. Ma la serata d’esordio si è rivelata comunque un flop.

Ieri, per fortuna, lo scenario è stato più favorevole. Tuttavia, per l’operatore Sebastiano Coco: «L’inaugurazione è da dimenticare. Il tempo non è stato clemente e ci ha danneggiato, tant’è che alcuni hanno gettato la spugna, a causa della giornata di lavoro persa. Oggi (ieri per chi legge) qualcuno sta venendo a visitare la fiera. Riponiamo maggiore speranza nel giorno conclusivo dell’evento»

. «La festa di Sant’Agata - afferma il commerciante Salvatore - oltre a essere un momento di fede rappresenta anche un’occasione di lavoro che ci consente di portare a casa un piccolo guadagno». Il collega, vicino di stand, aggiunge: «A dire il vero c’è stato un momento in cui ho pensato di rimettere tutto all’interno del furgone e tornarmene a casa. Poi, però, ho preferito restare. I fatti, alla fine, mi hanno dato ragione». «Vorrei fare comprendere come - afferma Uccio - questa nostra attività commerciale richieda notevoli sacrifici che, comunque, affrontiamo senza patemi perché costituisce la nostra unica risorsa. Ma che ci si metta nelle condizioni adeguate per lavorare».

I più amareggiati non si trattengono e vanno oltre, affermando in coro «Qua cosa dobbiamo fare? Ci hanno messo all’angolo nel vero senso della parola. Il posto non è adatto all’evento e la gente si trova dall’altra parte della città. I visitatori sono per lo più le famiglie che portano i bambini alle giostre del Lungomare, ma non comprano». Appare legittimo lo stato d’animo degli operatori commerciali che si sentono confinati in uno spazio lontano dall’epicentro della festa. L’auspicio generale è che, quanto meno oggi, le loro sfiduciate previsioni siano disattese. Intanto, intorno alle 21 di ieri sera, qualche passante si aggirava su via del Rotolo, curioso quanto meno di vedere con i propri occhi la situazione. Nel frattempo, le voci del centro: «Se abbiamo visitato la fiera di Sant’Agata? Ancora no. È un po’ fuori mano. Magari domani… », dicono alcune signore in attesa che il Fercolo passi da via Plebiscito.

Il consigliere comunale Carmelo Sofia (“Con Bianco per Catania”) reputa che la fiera in via Del Rotolo sia «un’occasione mancata per l’intera città. Una decisione che lascia moltissime perplessità visto che da anni assistiamo ad un lungo tira e molla su dove trovare una location adeguata e possibilmente stabile. Ora è fondamentale potenziare i servizi pubblici e i collegamenti tra via del Rotolo e il resto della città visto che l’evento, come sempre, attirerà migliaia di persone da tutta la Sicilia».