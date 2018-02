A Catania altro giorno di festa per l'Ottava di Sant'Agata

Catania - Con le celebrazioni per l'Ottava, Sant'Agata si congeda dai suoi fedeli per un altro lungo periodo. Ad una settimana di di distanza dalle tre giorni di festa a Catania, il busto reliquario della santa è tornato oggi in pubblico. Nel corso della giornata è stato possibile renderle omaggio all'interno della cattedrale, dove il busto, insieme alle reliquie, è rimasto esposto sin da questa mattina. In serata, dopo la messa celebrata dall'arcivescovo metropolita di Catania Monsignor Salvatore Gristina, sempre il busto reliquario della santa patrona di Catania si è immerso ancora una volta tra i volti festanti dei devoti che l'hanno potuta seguire nel breve giro in piazza Duomo. Il prossimo appuntamento con la patrona è per il prossimo 17 agosto.

Foto di Santi Zappalà