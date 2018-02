Catania, incidente lungo la Tangenziale: un ferito e lunghe code

Incidente poco dopo le 14,30 con un tamponamento tra due automobili che viaggiavano in direzione caselli di San Gregorio sulla tangenziale. L’incidente, che s’è verificato all’altezza dello svincolo San Giorgio, ha provocato un ferito lieve che è stato trasportato con l’ambulanza in un Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha regolato la viabilità fino al completo ripristino della carreggiata. Disagi per le lunghe code che si sono formate.