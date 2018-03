A Catania Legambiente pianta gli alberi dedicati alle vittime di mafia

CATANIA - La prima piantumazione dei «100 alberi» promessi da Legambiente per Catania è iniziata in via Plebiscito. Sono il frutto di donazioni da parte di cittadini che stanno credendo in questo progetto che si è arricchito della presenza dell’associazione «Libera», che ha "intitolato" i primi quindici alberi ad altrettante vittime della mafia, e del Comune di Catania che ha già stabilito di piantarne altri trenta lungo la stessa strada.



«Ne abbiamo acquistati altri trecento da collocare anche in altre zone della città» ha annunciato il sindaco Enzo Bianco, che ha "intitolato" il primo albero proprio ad un sindaco, Angelo Vassallo, ucciso per aver difeso, con spirito ambientalista, il suo territorio da interessi mafiosi. Ad effettuare le successive intitolazioni sono stati, poi, i ragazzi dell’Istituto Amerigo Vespucci, la scuola del quartiere, coinvolta da Legambiente in un processo di formazione sulla tutela dei beni comuni.



«Lo scopo del progetto - spiega la presidente di Legambiente Catania, Viola Sorbello, va al di là della semplice piantumazione degli alberi. L’obiettivo finale è, piuttosto, quello di sollecitare il senso di appartenenza ad una comunità che ha cura e rispetto dei luoghi che abita, primo passo verso una più globale attenzione per la salute di tutto il nostro pianeta. Un alto risultato che, certamente, si può raggiungere solo se si alleano tutte le forze positive della città. Ed oggi la buona riuscita dell’evento si deve al lavoro congiunto di associazioni, scuole, residenti, cittadini, anche provenienti da altri quartieri, che hanno trovato nell’amministrazione comunale di Catania un interlocutore sensibile al tema ambientale».