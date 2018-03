Catania, lavoratori "in nero" e sottopagati in 4 esercizi commerciali

CATANIA - Un unico lavoratore in regola su 15. Gli altri del tutto privi di contratto o con un contratto part time nonostante lavorassero l’intera giornata. Tutti comunque pagati in media 3 euro l’ora, o anche meno, e senza alcun tipo di garanzia previdenziale. E’ quanto la Polizia di Stato ha trovato controllando quattro esercizi commerciali nella periferia Sud Est della città. Ai quattro datori di lavoro è stato contestato il reato di sfruttamento del lavoro mediante approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore. I quattro devono inoltre rispondere, insieme con altri tre imprenditori, anche di violazioni in materia di salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al titolare di uno degli esercizi commerciali è stata anche contestata la frode in commercio perché in un congelatore c'erano alimenti non contrassegnati come tali nel menù.

Due devono rispondere di invasione di terreno perché avevano occupato la pubblica via e il marciapiede con l'attrezzatura del locale fino a non rendere lo spazio pubblico fruibile ai pedoni. I controlli hanno anche portato alla denuncia di tutti i condomini di uno stabile di via Palermo per furto di energia elettrica in concorso perché alimentavano gli spazi condominiali con un contatore manomesso. Un altro furto di energia elettrica è stato contestato al titolare di un supermercato, al quale, data la flagranza, è stata immediatamente interrotta la fornitura.