Pasquetta di sole a Catania: affollati boschetto della Playa e Lungomare

Catania - Complice la bella giornata di sole, la Pasquetta è trascorsa a Catania tra picnic al Boschetto della Plaia e passeggiate in spiaggia o in centro storico. In tanti infatti hanno affollato le diverse zone della città solitamente scelte per trascorrere qualche ora all'aria aperta. Molto frequentato anche il Lungomare dove questa mattina in tanti hanno fatto fatto una passeggiata ammirando un mare leggermente increspato ma godendo di una bellissima e tiepida giornata di sole.

Foto di Santi Zappalà