Rifiuti: fioccano le multe a Riposto, ma gli incivili non demordono

RIPOSTO - “La raccolta differenziata che ha registrato nel territorio ripostese un performance positiva continua ad essere vanificata dall’inciviltà di taluni cittadini che pregiudicano gli sforzi fin qui profusi”. Lo afferma con amarezza il sindaco Enzo Caragliano commentando l’esito di una intensa attività di controllo del territorio affidato ad una task force che, attraverso l’impiego di telecamere mobili , ha consentito di immortalare alcuni cittadini mentre depositavano illegalmente quantità smisurate di rifiuti ingombranti su marciapiedi e strade, deturpando il decoro cittadino.

Quotidianamente sono decine le sanzioni contestate alle persone colte in flagranza mentre scaricavano i rifiuti. In particolare le telecamere in un caso hanno registrato i movimenti di una donna che, nella centralissima via Circonvallazione, non lontano dall’area mercatale, trasporta i rifiuti utilizzando un vecchio carrello della spesa. In un’atra circostanza, altre due donne sono state invece immortalate dalle telecamere nella zona di via Etna, nel cuore del centro storico ripostese, nel frangente in cui depositavano sul marciapiede numerosi sacchetti di rifiuti che avevano portato sul posto a bordo della propria auto. Anche in quest’ultimo caso si è proceduto alla loro identificazione per i provvedimenti del caso. Come detto le sanzioni sono molteplici a fronte di un servizio che è stato potenziato e che vede impegnati agenti polizia municipale e personale della ditta che ha in appalto il servizio di igiene ambientale, in una mirata attività di monitoraggio. Il sindaco Enzo Caragliano che segue da vicino l’attività di controllo non nasconde il proprio disappunto: “Si tratta di azioni di inciviltà inqualificabili che attraverso i quotidiani controlli intendiamo contrastare con la massima determinazione. Non consentiremo a nessuno che la città venga deturpata e offesa nel suo decoro; dai tanti cittadini che collaborano fattivamente alla raccolta differenziata ci attendiamo la massima collaborazione”.