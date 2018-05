Dalle 16,20 di oggi, si è sviluppato un incendio in un ex campo Rom in via Acquicella Porto zona Bowling Playa. Impegnati da parecchie ore per lo spegnimento una squadra di vigili del fuoci della Sede Centrale VF di Catania e 3 autobotti per il rifornimento idrico. Il campo Rom risulta abbandonato e lo spegnimento riguarda le vecchie baracche e notevoli quantità di rifiuti vari.