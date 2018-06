Notte di fuoco in via Fornai: distrutta falegnameria che realizzava casse da morto

Catania - I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania hanno lavorato fino a questa mattina per domare le fiamme che ieri sera sono divampate in una falegnameria, in cui vengono realizzate bare da morto, in via dei Fornai, nel quartiere di San Cristoforo, all'interno del Cortile Archirotti a Catania. Tanta paura tra i residenti che sono scesi in strada preoccupati per le fiamme alte che hanno raggiunto anche alcune abitazioni. Non si registrano feriti gravi e sono ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.

Il rogo ha distrutto l’intero locale. E’ andata in fumo tutta la copertura composta da travi in legno e tegole. Le alte fiamme hanno reso inagibili due appartamenti confinanti con la falegnameria. Il primo si trova in via Cortile Cafiero ai civici 13-14, dove viveva una famiglia di tre persone e il secondo sempre nella stessa strada ma al civico 15, ma non è abitato. Gli investigatori non hanno trovato elementi utili per risalire alle cause del rogo.