Gravina di Catania (Catania) - Erbacce e sterpaglie in fumo tra la tangenziale di Catania e via Coccia, in territorio di Gravina. Quattro squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, più una squadra di volontari della Protezione civile e due autobotti, sono state impegnate per spegnere l'incendio che, per la sua estensione, ha minacciato anche alcune abitazioni.