Tonnellate di rifiuti, alcune nocive e smaltite illegalmente, in campo rom a Catania

CATANIA - Tonnellate di rifiuti non bonificati e accatastati su una striscia di terreno di circa 500 mq e lo sversamento sul terreno di olii e grassi sono stati scoperti in un campo Rom di Via Passo Gravina dalla Polizia di Stato di Catania. Tre i romeni denunciati per inquinamento, gestione illegale di rifiuti speciali, anche tossici e pericolosi e furto di energia elettrica. La Polizia di Stato ha avvisato, per quanto di competenza, i Vigili del Fuoco, il Comando della Polizia Locale e i Servizi Sociali del Comune di Catania.