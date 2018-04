Palermo, esplosione in un appartamento, salvata una donna

Esplosione in un appartamento in via Enrico Albanese, a Palermo. Le fiamme hanno investito un’abitazione al sesto piano di un edificio, che è stato sgomberato. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

La proprietaria dell’abitazione è stata soccorsa e tratta in salvo dai vigili del fuoco. La donna, lievemente intossicata dal fumo, è stata affidata alle cure del personale del 118. Secondo i primi accertamenti, stava usando dell’alcol, che aveva versato in una bacinella, per fare le pulizie, quando si è innescato l’incendio.

L’appartamento è stato sventrato da un’esplosione. La deflagrazione ha mandato in frantumi una vetrata e alcune schegge hanno lievemente ferito un passante.