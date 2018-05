Alla Plaia “One Day Music”, una Catania tutta da bere e da ballare

Bagno di giovani ieri alla Plaia di Catania per partecipare alla decima edizione del “One day Music”, l’appuntamento con la musica e la città, che pone la costa etnea come ombelico di una Sicilia... da bere e ballare!



I numeri dello scorso anno sono da capogiro: più di 30mila presenze. Ancora non sono arrivati i dati ufficiali dagli organizzatori, ma l’attesa è di certo positiva. Massima sicurezza e lavoro di squadra tra Lido Azzurro, che ha ospitato la manifestazione, il Comune di Catania, che ha potenziato i controlli e gli organizzatori, che hanno puntato ancora una volta sulla Plaia per scatenare i ritmi e far ballare fino a notte fonda un’isola, al ritmo delle proprie emozioni.