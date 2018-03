Gammazita, domenica tutti a leggere in piazza Federico di Svevia

Catania - Torna la giornata dedicata alle arti narrative, la prima del nuovo anno. Una domenica al mese da vivere tra i volumi della biblio-emeroteca urbana a cielo aperto in Piazza Federico di Svevia, nel cuore pulsante del centro storico di Catania. Un’occasione per conoscere scrittori, musicisti, artisti siciliani e non, illustratori, scoprire nuovi libri e condividere storie, canzoni e letture. Un piccolo mercatino in cui si possono acquistare libri vecchi e nuovi. Una biblioteca a cielo aperto costituita dalle donazioni degli stessi lettori in cui pranzare, assistere a performance teatrali ed artistiche. Tutto questo è “La Domenica del Lettore e della Lettrice a Piazza dei Libri”.

Il programma di Domenica 18 Marzo:

Alle ore 12:00 torna l'immancabile appuntamento con la Catania Leggendaria e la passeggiata raccontata alla Scoperta del Pozzo di Gammazita. Il Pozzo di Gammazita è un bene culturale del XII secolo, inaccessibile da decenni, a cui è legata l'omonima leggenda. Per secoli è stato uno dei luoghi simbolo della città ma da molto tempo è lasciato all'incuria e all'abbandono. Da più di quattro anni i volontari dell'Associazione Gammazita si impegnano affinché il Pozzo possa ritornare ad essere un "bene culturale comune" dei catanesi, organizzando passeggiate, incontri ed iniziative culturali tese alla valorizzazione e alla promozione del bene culturale. La visita è gratuita e non è necessaria la prenotazione.

Di ritorno dal Pozzo, dalle 13.00 in poi, si potrà pranzare all’aperto tra i libri con la performance di musica-teatro curata dall’Associazione Sikul'Arte. Roberta Amato e Giuliana Guglielmino in "Femmine - Musica e parole sulla Sicilia''. Due donne, due femmine che prendendo in prestito musica e parole di donne e uomini siciliani, raccontano la bellezza, le contraddizioni e l’amore per la propria terra <<come cantava Rosa Balistreri questa è ‘’terra ca non senti, ca nun voi capiri, ca nun dici nenti, vidennumi muriri’’, ma è la nostra, sempre. Ne siamo innamorate e siamo sicure che cambierà.>>

Dalle 15.00 alle 17.30 gli immancabili laboratori ed attività creative per i più piccoli: “Ursino Kids, leggere, giocare e creare”. Si comincia con il circo sociale e i giochi di strada con i giocolieri della Piccola Scuola Popolare di Giocoleria e Circo Sociale Gapa/Gammazita/Midulla. Si continua alle ore 16.00 con la lettura animata ed il laboratorio creativo di Fata Marmellata "Un'Esplosione di Colori": pennelli, fiori e tutta la gamma dei colori in questa bella avventura dedicata alla primavera, reinterpretata dalla fantasia di ogni bambina e bambino.

Alle ore 18.00 la Presentazione editoriale de “L’Orlando Incazzato”, insieme al reading ed incontro con l’Autrice Sabrina Longo, accompagnata da Valeria Butta. La Domenica del Lettore e della Lettrice è soprattutto una preziosa occasione per scoprire nuovi libri e nuovi autori, questa edizione ci porta a conoscere una giovane e talentuosa scrittrice catanese Sabrina Longo e la sua prima opera narrativa "L'Orlando Incazzato”, in uscita il 17 marzo per L'Erudita edizioni. Il libro è un reboot letterario dell’Orlando Furioso di Ariosto che ne segue filo e ne prende in prestito i nomi per raccontare una storia inedita, dissacrante ed ironica. Il guerriero Orlando è un quasi trentenne e il suo campo di battaglia è la dura Catania dei quartieri popolari. Condannato ad avere un animo estremamente sensibile in un contesto in cui la sensibilità è debolezza, il paladino combatte per “riuscire ad essere sé stesso nonostante il mondo fuori provasse in ogni modo a impedirglielo”. Sabrina Longo ci racconta, fondendo il dialetto catanese ad elementi classici, la moderna epopea di un eroe quotidiano.

Si conclude la giornata, alle ore 19.30, con una performance di danza e fuoco imperdibile: Valentina Signorelli, alias Fiammetta, in "Lumus in Fabula".

Un nuovo appuntamento di Piazza che inaugura la bella stagione con l’Associazione Gammazita ed il calendario di iniziative per vivere e riscoprire il centro storico popolare catanese attraverso le arti, la cultura e la lettura. Un messaggio importante accompagna la prima “Domenica del Lettore e della Lettrice” del 2018 dedicata a Le Pagine del Cambiamento e alla Festa di Tesseramento.

<<Per noi di Gammazita l’attivismo è una cosa seria: la trasformazione in positivo della nostra città passa dalle arti, dalla cultura, dall'aggregazione e dall’impegno sociale, dall’eguaglianza, dall’antimafia e dall’antirazzismo e non può esserci cambiamento senza partecipazione! Aderire al Tesseramento Gammazita 2018 è una scelta libera e significa entrare, fattivamente ed attivamente, a far parte della comunità di cittadini attivi che coopera quotidianamente con un approccio interdisciplinare, partecipato ed orizzontale, in nome di un fine comune: trasformare Catania, contribuendo in maniera significativa al miglioramento della qualità della vita di tutti i membri della comunità.>>

Tutti gli eventi di Piazza dei Libri e Gammazita sono assolutamente gratuiti!

La Domenica del Lettore e della Lettrice è organizzata dagli attivisti e dai volontari dell’Associazione Gammazita, con il coinvolgimento diretto degli stessi utenti. Piazza dei libri, infatti, è uno spazio pubblico che strappato al degrado e all'incuria nel dicembre 2014 è stato riconsegnato alla città, come luogo urbano dedicato alla lettura e alla sua condivisione. Oltre ad essere una biblioteca ed una emeroteca urbana è anche un posto dove scrittori ed illustratori, esordienti o veterani del mestiere, possono trovare il luogo e il pubblico adatti per le loro presentazioni ed esposizioni.