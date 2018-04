Festa della Liberazione al Castello Ursino

Catania - Torna la grande Festa, Libera e Resistente che, per il terzo anno consecutivo, vuole invitare tutti i catanesi a non lasciare il centro storico e ad onorare la ricorrenza del 25 Aprile. L’Associazione Gammazita torna a promuovere una giornata, gratuita, di festa per celebrare il 73° anniversario della Liberazione: in centro storico, per strada, in piazza, nei quartieri popolari.

"Una data che ci ha consegnato non solo la Libertà, ma il diritto al futuro. Una Festa, libera e resistente, per rispondere ad un obbligo morale: tramandare la memoria storica coinvolgendo i giovani, perché il futuro è già oggi". A partire dalla mattina, con il corteo antifascista che attraversa le strade della città storica, tra luoghi simbolo della Resistenza e partigiani, fino al pomeriggio e alla sera, riempiendo la piazza di un quartiere popolare con momenti di discussione, di ritrovo, di espressione delle necessità, di gioco, musica, teatro, divertimento e riflessione.