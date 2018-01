La tempesta perfetta nel Catanese, la fotogallery dei danni

Quella che si è scatenata la notte scorsa nel Catanese sembra davvero una tempesta perfetta. Il vento è andato via via crescendo e assumendo a tratta i contorni di vere e proprie trombe d'aria che hanno arrecato danni e disagi in diveri Comuni come Zafferana, Viagrande, Aci Bonaccorsi, Mascali, ma anche a Catania dove si sono registrati danni persino all'ospedale Garibaldi Centro. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta per l'intera giornata, coadiuvati anche da squadre accorse dalle altre province.