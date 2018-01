Scicli, ecco i premi «Top Atletica» de “La Sicilia”

SCICLI. Una sola pista quella di Ragusa ma omologata ufficialmente solo per risultati fino alla categoria cadetti, ma una passione sfrenata per l'atletica con un intero territorio che continua a compiere miracoli nell'atletica.

Per questo motivo l'8 settembre del 2011 il nostro quotidiano ha deciso di dedicare una pagina: «Speciale Atletica Ragusa» che ogni giovedì racconta storie, scopre personaggi e riporta tutti i risultati del movimento ibleo.

I protagonisti da sei anni sono diventati anche i lettori e così per il 6° premio «Top Atletica», ospitato oggi nell'Auditorium dell'Istituto «Quintino Cataudella» di Scicli, ha visto salire sul palco i campioni e la società protagonista nel 2017 scelti

dalle oltre 500 mail inviate proprio dai nostri lettori.

L'evento organizzato dal nostro giornale con la collaborazione della Fondazione Domenico Sanfilippo editore e dell'Istituto «Cataudella» diretto dal dirigente Enzo Giannone che è anche il primo cittadino di Scicli, oltre ad accendere i riflettori sui campioni iblei, ha dato spazio al ricordo di Annarita Sidoti, lo «scricciolo d'oro» della marcia mondiale.

Dopo due grandi campionesse dell'atletica siciliana come la sprinter etnea Anita Pistone, azzurra sui 100 ai Giochi di Pechino 2008 e la siracusana Luisa Celesia, azzurra nei salti, ieri il terzo memorial «Annarita Sidoti», è stato assegnato a Maria Cocuzza, l'ex ginnasta catanese, azzurra ai Giochi Olimpici di Seul 1988.

Un momento di grande emozione questo ricordo inserito da tre anni nel «Top Atletica» che oggi è stato aperto dal preside-sindaco Enzo Giannone, prima degli interventi di Domenico Ciancio, condirettore del nostro quotidiano; Antonello Piraneo, caporedattore centrale del nostro quotidiano; Fabio Pagliara, segretario generale della Fidal; di Genni La Delfa, presidente della Federmedicisportivi Sicilia ed Emanuele Assenza, presidente della Fidal Ragusa.

Sul palco si sono poi susseguiti i campioni del «Top Atletica» scelti dai nostri lettori con unico assente il fondista sciclitano Alberto Amenta vincitore della categoria assoluta. Amenta gareggia per la Libertas Scicli di Franco Ruscica che ha invece vinto la classifica riservata alle società.

Nella categoria assoluta femminile, un premio a una stakanovista delle corse lunghe come Cinzia Scivoletto (Tre Colli Scicli) e tra i giovani, sul palco Alessandro Ben Chabene, classe 2004, che ha migliorato altri tre record ragazzi e insieme a lui sul palco Isabella Grasso, classe 2005, della No al Doping Ragusa che di record ne ha battuti due. Il premio al campione del passato è andato invece all'ex fondista sciclitano Tony Liuzzo, che in carriera ha partecipato alle maratone di New York e Boston.