Fioriere anti-intrusione in via Etnea a Catania, ma le auto transitano lo stesso

Le fioriere anti-intrusione arrivano anche a Catania. Sono state piazzate in diversi punti della via Etnea, all’altezza dei Quattro Canti, di piazza Stesicoro e della Posta Centrale. Si tratta di blocchi di metalli riempiti di terra nella quale sono state piantate delle palme e altre piante. L'intervento permette a Catania di adeguarsi alle direttive in materia di sicurezza dettate dal Ministero dell’Interno. Ma la funzione principale delle fioriere dovrebbe essere quella di impedire l’accesso alla ZTL di via Etnea, troppo spesso "violata" da auto e moto non autorizzate. Ma come dimostrano le foto scattate questa sera il deterrente sembra proprio non funzionare. Anzi, pare proprio che abbiano creato un po' di impaccio ai tanti trasgressori che quotidianamente transitano impuniti nella zona pedonale di via Etnea.