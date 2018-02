Carnevale di Misterbianco, il gruppo "Turi Campanazza" vince la 31ª edizione

E' stata l'Associazione più antica e "pionieristica" a vincere la 31ª edizione del Carnevale di Misterbianco. Il Gruppo "Turi Campanazza", con 174 figuranti in strada, si è aggiudicato i trofei per il miglior gruppo con il tema "L'allegro mondo dei gitani". Al secondo posto, l'associazione "La Smorfia" con il tema "Atlantide, in...abissati semu"; terzo il Gruppo "La Burla" con "I gioielli del Nilo". Finita in festa un'edizione record - forse la migliore finora del Carnevale "storico" - che ha battuto anche vento, freddo e pioggia.