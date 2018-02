Catania, ecco il murales dei ragazzi del liceo artistico Emilio Greco

Si intitola “La cultura e la memoria creano indipendenza” il murales che in questi giorni è in fase di realizzazione sotto il cavalcavia in Viale Ulisse, ad opera di 13 ragazzi della classe V BS del Liceo Artistico Emilio Greco, sede di San Giovanni La Punta.

Ventisei metri di lunghezza e nove di altezza, stando al progetto originale: dovrebbe essere completato entro i primi giorni della prossima settimana, in previsione una inaugurazione ufficiale con la presenza del sindaco Enzo Bianco. A seguire i ragazzi i professori Sarà Marichiolo, Roberta Martino, Angelo Battiato e Orazio Ardini: il murales, realizzato in vernice acrilica, quindi pensato per durare nel tempo, si trova proprio in faccia a quello realizzato tempo fa in memoria di Peppino Impastato, e la legalità è il principio che ha portato alla progettazione e realizzazione di quest’ultimo murales.

L’impatto visivo già è notevole, tante sono le macchine che in quel tratto, protetto da apposite transenne per agevolare i lavori, rallentano per scattare foto e chiedere informazioni incuriositi. Si intravedono già le figure base: all’inizio bambini colorati di nero, che leggendo aprono una vera e propria cerniera sul mondo, scatenando un arcobaleno all’interno del quale si leggeranno nomi importanti - Dalla Chiesa, Borsellino, Falcone, Impastato e Siani solo per citarne alcuni, con un grande albero e persone colorate, libri e la scritta in evidenza dell’importante tema scelto per il progetto.

Il progetto che rientra nel percorso in alternanza Scuola - Lavoro legato al progetto Tele urbane al quale ha aderito il Liceo Emilio Greco, che vede così realizzato dai suoi studenti il primo murales nella città di Catania. I ragazzi al lavoro sono: Lory Barbaro, Federica Bellia, Alessio Coppolino, Giorgia Cucchiara, Carmelo D’Angelo, Elisa Faro, Alice Ficarra, Katia Papale, Antonella Romeo, Sofia Russo, Emanuele Santoro, Celine Sonnini ed Elia Tudisco.

(foto di Santi Zappalà)