Elezioni politiche, le foto dai seggi aperti nelle scuole di Catania

Sebbene i dati dell'affluenza per queste elezioni politiche non siano i più alti, qualche fila ai seggi si è registrata anche a Catania. Disagi in alcune sezioni per i disabili che dovevano votare. Il presidente della sezione 120 ha segnalato che alcune persone deambulanti non sapevano in quale sezione votare e non avevano ricevuto alcuna istruzione in tal senso dagli uffici comunali preposti. Questa mattina alle urne si è recato anche il sindaco di Catania Enzo Bianco che ha votato alla "Carducci".

Foto di Orietta Scardino e Santi Zappalà