Catania, protesta ad oltranza delle aziende espurgo pozzi neri

Catania - Ancora una manifestazione di protesta, stamane in piazzale Asia, da parte delle aziende di espurgo pozzi neri di Catania e provincia: in fermo ad oltranza ormai da settimane, le 19 aziende del settore sono rimasti nel piazzale fino alle ore 18, per continuare nella giornata di domani e sabato. Restano in attesa di risposte dalle istituzioni per la convocazione di un tavolo tecnico in Prefettura, chiesto formalmente lo scorso 13 marzo.

Foto Santi Zappalà