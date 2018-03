E le foto sulla missione di Biagio Conte diventano candidate al Pulitzer

La storia epica del frate laico di Palermo fratello Biagio Conte approda in America con un progetto fotografico decennale sviluppato dal photo journalist e blogger siciliano Giacomo Palermo. Venti scatti che raccontano la vita e lo sviluppo della Missione di Speranza e Carità O.n.l.u.s. di Palermo che da trenta anni assiste migliaia di poveri provenienti da tutte la parti del Mondo.

L'articolo e la fotogallery sono apparse nel quotidiano on line italo - americano con sede nel quartiere generale dell'ONU di New York dal titolo "Brother Biagio Conte, the Last Angel in the Heart of the Mediterranean" nella sezione Arts.

Questa pubblicazione è candidata al prestigioso premio statunitense il Pulitzer Prizes 2019 nella categoria fotografica "Feature Photography"

"Una storia impossibile che ha il pregio di essere vera" secondo Paolo Mauri che rilancia l'attitudine dei meridionali ad aiutare il prossimo. Tramite un lavoro minuzioso di Giacomo Palermo nei prossimi mesi verrà pubblicato un libro con racconti e fotografie inedite della storia della Missione e di fratello Biagio Conte (miracolato a Lourdes nelle vertebre secondo la Chiesa Cattolica). Seguiranno mostre lungo la Penisola per fare conoscere alle nuove generazione la straordinaria storia di questa unica realtà nel cuore del Mediterraneo.