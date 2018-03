Catania, l'estrazione show della "talpa" della metro che ha paralizzato la Circonvallazione

La spettacolare “estrazione” dal sottosuolo della talpa meccanica che ha concluso lo scavo della galleria della metro tra Nesima e Monte Po ha creato ieri pomeriggio pesanti disagi alla viabilità in circonvallazione rimasta pressocchè paralizzata fino a tarda sera per la disperazione di tanti automobilisti. Stavolta, però, a fronte dei disagi per gli automobilisti, c’è un ulteriore e importante passo avanti nei lavori della Fce, che si avvicinano così all’attesa apertura della stazione “Fontana”, importante per il collegamento della metro col nuovo ospedale Garibaldi.

L’enorme “testa” della talpa meccanica è stata sollevata con una gru e deposta su un mezzo pesante, per il trasporto nel cantiere di via Palermo. In una nota il Comune informa che per consentire in sicurezza l’estrazione della talpa, è stato necessario modificare la viabilità in viale Felice Fontana, dalle 17 di ieri alle ore 6 di questa mattina. Il traffico proveniente da Catania (viale Bolano) e diretto a Misterbianco, è deviato lungo la rotatoria di viale Bolano su via Miceli verso sud, fino a via Pacinotti e carreggiata nord di viale Fontana in direzione Misterbianco. Il traffico da viale Fontana (Misterbianco) è deviato lungo la bretella creata su via Nobili, via Miceli, rotatoria di viale Lorenzo Bolano. I lavori di estrazione della Tbm proseguiranno da stasera al 10 aprile solo nelle ore notturne, dalle 21 alle 6 del mattino.