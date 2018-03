Fiaccolata a Canicattini, in centinaia per ricordare Lauretta 20/03/2018 - 22:31 di Manuel Bisceglie

Il corteo silenzioso per ricordare la ventenne uccisa e gettata in un pozzo dal suo ex compagno





















Centinaia di persone hanno partecipato stasera alla fiaccolata per ricordare Laura Petrolito, la ventenne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo dal suo ex compagno Paolo Cugno.