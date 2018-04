Scuola digitale, a Caltanissetta prende il via Sicilia Futura 4.0

CALTANISSETTA - Ha preso l’avvio oggi pomeriggio a Caltanissetta la manifestazione di livello “Sicilia Futura 4.0” voluta dal Miur nazionale nel quadro del “Piano nazionale della Scuola Digitale”, che prevede l’attuazione di progetti di formazione per i docenti e per gli studenti al fine di diffondere azioni di innovazione didattica e digitale nelle scuole. Alla manifestazione – che ha come tema conduttore lo sviluppo delle infrastrutture e della mobilità nella provincia di Caltanissetta - prendono parte circa 400 docenti e oltre mille studenti proventi dalle scuole superiori di tutta la Sicilia.

Durante la “tre giorni” nissena – che è cominciata questa sera con la inaugurazione e con lo spettacolo del gruppo siciliano de “I Tinturia” – sono programmati incontri, conferenze, buone pratiche, dibattiti, workshop, concorsi tra le scuole e una gara di robotica, nonchè l’hackaton, che è una sorta di maratona durante la quale gli studenti presenteranno progetti di sviluppo.