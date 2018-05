Rifioriscono i Parchi di Nervi, ma non chiamatela Euroflora

C'era una volta Euroflora. La manifestazione che dal 2011 ha lasciato Genova per approdare definitivamente in Olanda è stata riproposta in versione local-light nel capoluogo ligure. Quella che pomposamente è stata chiamata Euroflora e che sarà aperta ai Parchi di Nervi fino al 6 maggio, non ha, infatti, niente a che vedere con la kermesse che richiamava espositori da tutto il mondo nello spazio della Fiera e che veniva allestita ogni cinque anni.

Euroflora 2018, è stata sicuramente l'occasione per ristrutturare i Parchi di Nervi gravemente danneggiati l'anno scorso da una tromba d'aria e, sicuramente, i numeri con oltre 120mila biglietti venduti e il boom nel ponte del primo maggio, danno ragione agli organizzatori, ma tanti sono stati i "mugugni" soprattutto tra coloro che avevano negli occhi e nel cuore le edizioni passate.

Sarebbe bastato semplicemente non chiamarla "Euroflora" ma, forse, il ricordo non avrebbe attratto così tanti visitatori, soprattutto da fuori Liguria. Delle belle aiuole colorate, qualche allestimento, dei percorsi per grandi e piccoli, la vasca con le ninfee (con qualche ninfea) e il roseto (che peraltro esiste da sempre a Nervi ed è bellissimo di suo) non ancora nel pieno della fioritura. Di sicuro ci sarà da aggiustare qualcosa nella prossima edizione annunciata tra due anni. E, magari, in futuro, varrà la pena aver speso 23 euro di biglietto. Di certo ne ha guadagnato Nervi, chiusa al traffico e "riconquistata" dai pedoni e dai turisti, per la gioia dei commercianti.