Alessia Marcuzzi si ricarica al mare prima delle notti mondiali: che forma!

Prima si era fatto il nome di Belen Rodriguez, poi quello della signora di Canale 5 Barbara D'Urso, invece pare che a tenerci compagnia nelle notti mondiali di Mediaset sarà la bella Alessia Marcuzzi. Dovrebbe esserci infatti la bionda conduttrice accanto a Nicola Savino, appassionato di calcio e già presentatore in Rai di diverse edizioni di «Quelli che... il calcio», nella trasmissione di approfondimento in seconda serata su Mediaset dopo le partite di calcio del mondiale che si aprirà in Russia il 14 giugno che la tv del §Biscione trasmetterà in esclusiva. Con loro anche la Gialappa's Band. Il nome della Marcuzzi non è stato ancora ufficializzato da Mediaset e secondo alcuni rumors anche lei avrebbe qualche remora ad accettare visti gli impegni del Summer Festival.

Così mentre a Mediaset si affaticano a scegliere il cast delle trasmissioni estive, la bella Alessia ricarica le batteria al mare e posta su Instagram un paio di foto che mostrano la sua invidiabile forma a 45 anni e un "bikini bridge" mozzafiato che ha scatenato i suoi follower su Instagram