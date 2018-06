Sfruttamento del lavoro e della prostituzione, cinque fermi a Ragusa

La Polizia di Stato di Ragusa ha fermato cinque romeni per reati connessi al fenomeno del caporalato, associazione a delinquere, traffico di esseri umani e sfruttamento pluriaggravato della prostituzione, anche minorile. Il provvedimento è stato emesso al termine delle indagini svolte dagli uomini della Squadra Mobile di Ragusa a seguito delle dichiarazioni rese da un romeno che, prostrato da una situazione di grave sfruttamento lavorativo, si era recato presso la Questura di Ragusa, offrendo un agghiacciante narrato sulle modalità del suo trasferimento in Italia e sull´attività lavorativa in cui era impegnato.