Simeto, se questa è un'Oasi

La segnalazione è arrivata dal naturalista e ambientalista agrigentino Antonio Vanadia che ama frequentare spesso anche le oasi del Catanese. Lui è ad esempio l'uomo grazie al quale Torre Salsa è oggi una riserva naturale orientata. Ma stavolta siamo nell'Oasi del Simeto dove un sentiero è completamente disseminato di spazzatura. E le foto dei giorni scorsi scattate nell'Oasi del Simeto e postate sui social le ha rese pubbliche proprio lui. ''Le riserve e i parchi naturali siciliani - ha raccontato Vanadia - sono da anni in stato d'abbandono. Dal parco dei Nebrodi al parco dell'Etna, dalla riserva del Simeto alla riserva del Platani è una lunga teoria di disservizi, cattiva gestione, carenza di fondi, mancata sorveglianza, teppismo, inciviltà. Non c'è sensibilità, non c'è interesse, non c'è motivazione. Ovunque grava una cappa di pressapochismo e indifferenza nei confronti del degrado".