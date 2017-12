Maneskin, Damiano il trasgressivo: «Sono un single aperto a tutto»

Vaga somiglianza con Johnny Deep. E come lui ha l'aspetto del bello e dannato. Damiano David, quasi diciannovenne, è il carismatico capo dei Maneskin, il gruppo rock arrivato secondo alla recente edizione di X Factor ribaltando le previsioni che lo davano per favorito. In pochi infatti, soprattutto sul web, avrebbero scommesso sulla loro sconfitta, arrivata a vantaggio del ragusano Lorenzo Licitra. Ma i Maneskin e il loro frontman sembrano essersi ripresi immediatamente. La fama che si sono conquistati grazie appunto al carisma di Damiano e al loro inedito "Chosen", è stata subito messa a frutto con un tour che il prossimo 3 marzo li porterà anche alla Land-La Nuova Dogana di Catania.

Damiano e i suoi tre colleghi, tutti giovanissimi, facevano musica già da un po'. Lui appare come il personaggio più trasgressivo. Con i suoi capelli di media lunghezza, gli occhi bistrati spesso per esigenze di copione, petto nudo e sigaretta in bocca è già diventato il personaggio della scena rock italiana del momento. Il giovanotto si dichiara single, precisando di "essere aperto a tutto". Per le esibizioni a X Factor, non si è sottratto ai look e alle coreografie più audaci, come quando "vestito" soltanto di un paio di boxer in pelle e di un paio di stivali a coscia alta con tacco a spillo, ha cantato ballando anche la lap dance. Insomma il ragazzo è destinato a far parlare di sè.