Lo scintillante Natale di Diletta: feste in famiglia a Catania

Sempre bella e scintillante, Diletta Leotta sta trascorrendo le feste di Natale in famiglia. La bella giornalista e conduttrice catanese di Sky Sport ha regalato agli innumerevoli fans di Instagram una foto-famiglia accompagnata dal post: "Natale con le mie donne e i miei uomini", alludendo a fratelli, sorelle e nipotine. La Leotta conferma così il suo attaccamento alla sua famiglia e alla sua città: stamane, giorno di Santo Stefano, ha fatto un giro alla pescheria. Pochi giorni di vacanza per lei che subito dopo le feste tornerà alla conduzione de la "Casa della serie B" su Sky Sport. La giovane giornalista, laureata in giurisprudenza alla Luiss, è sempre più affermata nel panorama di Sky dove conduce anche altri programmi con grande successo come Goal Deejay. Nessun riferimento, nei suoi post e nei suoi scatti, al fidanzato, il manager di Sky Matteo Mammì, che comunque sarebbe sempre al suo fianco.

Foto dal profilo Instagram