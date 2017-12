Michelle e Aurora in rosa al sole delle Maldive

Mentre Nord e Centro Italia sono al freddo, con neve e temperature artiche, le star di cinema, musica e tv hanno già fatto le valigie per salutare il primo dell'anno al caldo. E' stata la scelta di Michelle Hunziker, che con famiglia al seguito compresa la maggiore delle figlie, Aurora, è volata alle Maldive. Madre e figlia hanno già postato qualche foto della loro meravigliosa vacanza: abbracciate, di spalle, con lo stesso costume e cappello rosa mentre guardano il mare dalla spiaggia. Poco prima di Natale invece, in tenuta di alta montagna, avevano trascorso qualche giorno di vacanza sulle Dolomiti. Ovviamente Michelle e Aurora, che sono state anche protagoniste di un video in cui hanno cantato insieme i pezzi più famosi di Natale, non saranno le uniche a volare oltreoceano. Molte altre colleghe di Michelle in questo periodo dell'anno optano per Maldive o comunque isole caraibiche per rinfrancarsi, al sole e al caldo, dalle fatiche del lavoro.