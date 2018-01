"E tu sempre con me": la dolce dedica di Federica Panicucci al compagno Marco

"E tu sempre con me". Federica Panicucci posta tutta la sua felicità su Istagram e dedica al compagno, l'imprenditore Marco Bacini, parole dolci. La conduttrice di Canale 5, sul palco dello show di Capodanno trasmesso da Mediaset, era accompagnata anche dal fidanzato e dai due figli, Sofia e Mattia, avuti dal dj Mario Fargetta. E tra una presentazione e l'altra, Federica non ha mancato di fermarsi per qualche selfie insieme al compagno di cui è follemente innamorata. Conduttrice di successo, in perfetta forma (ha cinquantanni, recentemente festeggiati, ma ne dimostra almeno quindici di meno), la bella Federica è una donna serena e realizzata. Al timone, già da qualche anno, di Mattino5 , si divide per l'appunto tra tv e famiglia confessando di arrivare un po' stanca alla fine di una giornata fitta di impegni di lavoro e di famiglia. E' lei infatti che cerca di seguire i bambini in tutte le loro attività extrascolastiche. Non mancano però, come per quasi tutte le star dello spettacolo, momenti di intenso relax come quello che anche lei si è concessa per Natale: è volata al caldo di Dubai; ovviamente sempre insieme al suo grande amore.