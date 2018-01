Paris Hilton si sposa con l'attore Chris Zylka

Fiori d’arancio per Paris Hilton. L'ereditiera, tra le più famose del jet set internazionale, sposerà l’attore e modello Chris Zylka, con cui si è ufficialmente fidanzata nel weekend ad Aspen, in Colorado. La 36enne ha annunciato le nozze con un tweet: "Sono così emozionata, sono ufficialmente fidanzata con l’amore della mia vita e il mio migliore amico. Non mi sono mai sentita così felice, al sicuro e amata. Lui è perfetto per me in ogni senso e ha dimostrato che le storie a lieto fine esistono davvero", ha cinguettato. Paris ha anche mostrato lo sfavillante, e gigantesco, anello con diamante di taglio ovale che a giudicare dalle dimensioni, sarà costato, al futuro marito, una cifra esorbitante. Ma, ovviamente, per un'ereditiera non si poteva spendere meno!