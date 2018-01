Il sogno avverato di Laura Freddi si chiama Ginevra

Per lei era un sogno, che finalmente si è realizzato. Laura Freddi, showgirl e conduttrice televisiva, è diventata mamma di Ginevra. L'ex stellina di Non è la Rai (diventata famosa, come tante altre colleghe, proprio grazie al programma cult di Gianni Boncompagni) lo ha comunicato felice con un post su Instagram. Laura inseguiva questo sogno da tanto tempo e non ha desistito nonostante non sia più una ragazzina e nonostante una vita sentimentale che ha conosciuto alti e bassi (tra i suoi ex più famosi, Paolo Bonolis, Daniele Bossari e Fabio Galante). Adesso è raggiante insieme al compagno, il fisioterapista Leonardo d'Amico e naturalmente insieme alla piccola Ginevra.