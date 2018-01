Francesca Chillemi mamma special a New York

Da Barcellona Pozzo di Gotto a New York il passo è davvero lungo. Ma la sicilianissima Francesca Chillemi, da quando nel 2003 conquistò il titolo di Miss Italia, ha scalato pian piano tutti i gradini per poterci arrivare. Da nove mesi infatti l' Azzurra di "Che Dio ci aiuti" (fortunata ficton di Rai1 con protagonista Elena Sofia Ricci), vive nella Grande Mela, probabilmente per motivi di lavoro del compagno Stefano Rosso, figlio del patron della Diesel, Renzo.

La giovane attrice è anche mamma di Rania con la quale trascorre gran parte del suo tempo libero nella favolosa America. Per le vacanze di Natale, la famigliola si è trasferita al caldo di Miami. I tre hanno momentaneamente lasciato la loro splendida villa a Bassano del Grappa, sede dell'impero Diesel, per questa esperienza a stelle a strisce che potrebbe essere utile anche alla carriera di Francesca. L'ultimo impegno della Chillemi sul grande schermo è stato "Natale da chef".