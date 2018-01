Arisa con capelli lunghi e fluenti, ma al web non piace "la copia di Levante"

Fa discutere il nuovo look di Arisa, tanto da far scoppiare una querelle, pare già risolta, con la collega Levante. I lunghi e fluenti capelli della cantante lucana che ha così deciso per un'immagine diametralmente opposta a quella sfoggiata negli ultimi anni, hanno sollevato commenti, non tutti positivi, sul web e anche qualche frecciatina da parte della collega. Pare infatti che la siciliana, ma da tempo trapianta al Nord, Levante, che proprio come Arisa è stata giudice ad X Factor, non abbia troppo gradito un look così somigliante al suo. Le due cantanti, forse perchè entrambe meridionali, in realtà hanno dei tratti somatici comuni ma quel capello lungo e setoso a Levante pare non sia andato giù. Le due colleghe si sarebbero comunque già riappacificate. Per il resto, i fans sul web azzardano il sospetto che nel caso di Arisa, la lunga chioma non sia neanche dovuta a delle extension ma ad una parrucca e se c'è chi gradisce, c'è chi scrive senza troppe riserve: "Avevi più personalità con le foto al bagno che come copia Levante". Sia come sia, Arisa, il cui ultimo pezzo Vasame è uno dei brani della colonna sonora di "Napoli velata" film di Ferzan Ozpetek, appare molto felice e più sicura del suo aspetto. Con buona pace delle critiche.