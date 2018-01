Tina Cipollari si separa dal marito e bacia l'amico e collega Gianni Sperti

Una bellissima foto, che la stessa Tina ha postato sul suo profilo Instagram. Un bacio a sfioro di labbra con l'amico e collega Gianni Sperti al quale la lega una profonda amicizia, oltre che la presenza fissa alla stessa trasmissione televisiva. Un bacio forse consolatorio dopo la separazione dell'opinionista di Uomini e Donne dal marito Kikò Nalli, celebre parrucchiere spesso ospite di "Detto Fatto".

E' stata la Cipollari a parlarne in un'intervista a Dipiù. La coppia, che ha tre bellissimi figli, già da alcuni anni andava avanti tra diversi tira e molla. «E' stata una decisione sofferta. Ci abbiamo provato, ma non era più possibile andare avanti. E così abbiamo deciso di separarci legalmente e di comune accordo». Tina e Kikò, che però a quanto pare almeno per il momento continuano a vivere nella stessa casa, si erano conosciuti proprio a Uomini e Donne, la trasmissione di successo di Maria De Filippi.

Tina resta comunque beata tra gli uomini: i suoi tre figli maschi l'aiuteranno a sentirsi meno sola, fino a quando un nuovo cavaliere non sarà al suo fianco.

Foto da Instagram