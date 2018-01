Emily Ratajkowsk, nuda come la "Venere", manda Instagram in tilt

E' difficile vederla vestita. In special modo sui suoi profili social. Emily Ratajkowsk, affermatissima modella di origini inglesi ma di fatto americana, è sempre molto generosa con i suoi followers. La ventiseienne, contesa dalle passerelle di tutto il mondo, non lesina scatti in cui appare anche totalmente nude look. L'ultimo, che la ritrae coperta soltanto dai capelli castani, "scimmiotta" la Venere di Botticelli e su Instagram ha letteralmente mandato in visibilio i fans. In realtà pare che la foto non fosse recente ma datata; risalirebbe a due anni fa ed era già stata postata da Emily. Ma poco importa, in tanti penseranno che rivederla è sempre un piacere!