Filippa Lagerback e Daniele Bossari: fissata la data delle nozze

Hanno deciso. Il grande giorno, quello in cui dopo tanti anni di convivenza diranno sì, sarà il prossimo 8 giugno. Daniele Bossari impalmerà la bellissima compagna, Filippa Lagerback poco prima dell'estate. E a curare l'evento, che si preannuncia grandioso, sarà il "principe" delle cerimonie e dei look, Enzo Miccio. I due sono stati infatti già nello studio-atelier di Miccio per cominciare a mettere a punto le favolose nozze. Non è stata ancora rivelata la location. Bossari, dj, conduttore radiofonico e vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, tiene così fede alla promessa che aveva fatto alla sua compagna proprio durante la sua partecipazione al reality di Canale5. Filippa, impegnata anche quest'anno a fianco di Fabio Fazio in Che tempo che fa, non aspettava altro. E probabilmente anche la bellissima figlia Stella, 14 anni, che quasi certamente sarà la loro damigella. Frattanto Daniele, rimasto nell'ombra dello star system per un po' tanto da avere qualche problema di depressione, continuerà a lavorare come opinionista, insieme a Mara Venier, alla prossima e imminente edizione de L'isola dei Famosi con alla guida, ancora una volta, Alessia Marcuzzi.