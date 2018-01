Barbara D'Urso e Fabio Fulco "avvinghiati" a Domenica Live

Lo ospita nella sua "Domenica Live", regina degli ascolti della domenica televisiva, per la rottura con l'ex fidanzata Cristina Chiabotto. L'attore Fabio Fulco non si sottrae al "rito" della domanda scomoda su quella relazione finita dopo 12 anni, ma "Barbarella" gli fa tornare più volte il sorriso sulle labbra. A cominciare dal modo in cui lo accoglie: un abbraccio lunghissimo e molto intenso. Poi i riferimenti alla loro bella e profonda amicizia sono continui. La conduttrice non fa mistero di sentire Fulco molto spesso, di incontrarlo per uscite serali, serate danzanti comprese. La stampa rosa ci sta girando attorno da un po': tra i due ci sarebbe più di tenera amicizia? La stessa D'Urso rivolgendosi al suo ospite: "E già scrivono delle cose su di noi", detto con tono niente affatto dispiaciuto. I due si erano già conosciuti anni fa sul set di una fiction, ma in quel caso non era scattato nulla. Adesso che Fabio è libero e in cerca di un amore (lui però da una compagna vorrebbe anche dei figli), potrebbe scattare la scintilla. Anche il bell'attore dagli occhi azzurro cielo, è sembrato molto preso dall'amica-conduttrice, che con le sue curve, ancora tutte al posto giusto, potrebbe fargli dimenticare la bella e giovane Cristina che gli ha "spezzato" il cuore, lasciandolo.